Король і королева Британії відклали візит до Ватикану

Візит короля та королеви Великобританії до Ватикану відклали через хворобу Папи Франциска, пише Sky News.
Чарльз ІІІ і Камілла планують продовжити свою поїздку до Італії наступного місяця, але не відвідають Понтифіка.
Букінгемський палац повідомив, що зустріч відклали за взаємною згодою. У заяві йдеться, що згідно з медичними висновками, «Папі Франциску буде корисний тривалий період відпочинку та відновлення сил».
Поїздка, що запланована на 7-10 квітня, присвячена святкуванню ювілейного року та налагодженню стосунків між Католицькою та Англіканською церквами.
- 14 лютого Папу Франциска госпіталізували через загострення бронхіту.
- Після тривалого та інтенсивного лікування його стан покращився і спершу планувалося, що у нього відбудеться зустріч із королем та королевою Британії.