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Король і королева Британії відклали візит до Ватикану

Вони мали зустрітися з Папою Франциском із нагоди святкуванню ювілейного року та налагодженню стосунків між Католицькою та Англіканською церквами.

Король і королева Британії відклали візит до Ватикану
Король Чарльз ІІІ у супроводі дружини Камілли
Фото: EPA

Візит короля та королеви Великобританії до Ватикану відклали через хворобу Папи Франциска, пише Sky News.

Чарльз ІІІ і Камілла планують продовжити свою поїздку до Італії наступного місяця, але не відвідають Понтифіка.

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Букінгемський палац повідомив, що зустріч відклали за взаємною згодою. У заяві йдеться, що згідно з медичними висновками, «Папі Франциску буде корисний тривалий період відпочинку та відновлення сил».

Поїздка, що запланована на 7-10 квітня, присвячена святкуванню ювілейного року та налагодженню стосунків між Католицькою та Англіканською церквами.

  • 14 лютого Папу Франциска госпіталізували через загострення бронхіту.
  • Після тривалого та інтенсивного лікування його стан покращився і спершу планувалося, що у нього відбудеться зустріч із королем та королевою Британії.
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