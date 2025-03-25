Король і королева Британії відклали візит до Ватикану

Вони мали зустрітися з Папою Франциском із нагоди святкуванню ювілейного року та налагодженню стосунків між Католицькою та Англіканською церквами.

Візит короля та королеви Великобританії до Ватикану відклали через хворобу Папи Франциска, пише Sky News.

Чарльз ІІІ і Камілла планують продовжити свою поїздку до Італії наступного місяця, але не відвідають Понтифіка.

Букінгемський палац повідомив, що зустріч відклали за взаємною згодою. У заяві йдеться, що згідно з медичними висновками, «Папі Франциску буде корисний тривалий період відпочинку та відновлення сил».

Поїздка, що запланована на 7-10 квітня, присвячена святкуванню ювілейного року та налагодженню стосунків між Католицькою та Англіканською церквами.