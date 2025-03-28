Маск анонсував заощадження 1 трильйона доларів бюджетних витрат до травня

Переконаний, що ця мета досяжна без шкоди для ключових державних функцій.

Керівник департаменту урядової ефективності США Ілон Маск в інтерв'ю американському телебаченню заявив, що до кінця травня має намір досягти мети щодо доведення загального обсягу заощаджених державних коштів до позначки в 1 трильйон доларів.

Як пише Reuters, Маск вірить, що за наступні 60 днів федеральні витрати Сполучених Штатів можна буде скоротити з 7 до 6 трильйонів, при цьому не завдавши шкоди ключовим державним програмам, серед яких соціальне страхування.

Станом на 24 березня, за підрахунками бізнесмена, DOGE вже зміг заощадити близько 115 мільярдів коштів платників податків. Проте цю цифру критикують через відсутність вагомих документальних доказів та численні помилки у звітах, які відомство розміщує на своєму сайті.