Ще один американський суддя заблокував заборону Трампа на трансгендерні війська

Федеральний суддя постановив, що військовослужбовці-трансгендери зазнають "непоправної шкоди", якщо їх усунуть, і розкритикував відсутність в адміністрації обґрунтувань для заборони.

Вчора федеральний суддя США тимчасово заблокував заборону президента Дональда Трампа на трансгендерні війська, що стало другою такою загальнонаціональною забороною за два тижні, пише DW.

Суддя окружного суду США Бенджамін Сеттл постановив, що військовослужбовці-трансгендери зазнають “непоправної шкоди через втрату військової кар’єри, яку вони обрали”, якщо їх усунуть, і розкритикував відсутність в адміністрації обґрунтувань для заборони.

“Аргументи уряду непереконливі, і це не є особливо важливим питанням у цьому звіті”, – заявив Сеттл.

Рішення, прийняте в четвер, слідує за аналогічним наказом минулого тижня окружної судді США Ани Реєс у Вашингтоні. Реєс постановила, що уряд не може забезпечити виконання заборони.

Позов проти заборони подали нинішні та майбутні військовослужбовці, які назвали політику дискримінаційною.

Розпорядження було тимчасово призупинено в очікуванні екстреного подання в четвер адміністрацією Трампа про забезпечення виконання заборони, поки очікуються апеляції.

Тим часом окреме рішення штату Нью-Джерсі захищало двох трансгендерних льотчиків, але, на відміну від двох інших наказів, не поширювалося на всю армію.

Заборона може торкнутися тисяч військовослужбовців

У виконавчому наказі, підписаному 27 січня Трампом, стверджується, що сексуальна ідентичність військовослужбовців-трансгендерів суперечить військовим цінностям і шкодить бойовій готовності. Міністр оборони Піт Хегсет схвалив правила, які, ймовірно, позбавляють трансгендерів права на військову службу.

Критики заборони стверджують, що ця дія є дискримінаційною та підриває внесок трансгендерних військових.

Якщо заборона набуде чинності, це може вплинути на тисячі трансгендерних військовослужбовців, які зараз служать, хоча вони складають менше 1% від загальної кількості військовослужбовців на дійсній службі.