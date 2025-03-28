Суд постановив, що посадовці Трампа мають зберегти листування в Signal щодо обстрілів хуситів

Йдеться про "секретний" чат, куди команда Трампа випадково додала журналіста. Згідно з позовом організації American Oversight, використання Signal без відповідного дозволу порушує федеральний закон про збереження державних записів.

У четвер федеральний суддя у Вашингтоні наказав кільком посадовцям адміністрації Трампа, які брали участь у груповому чаті Signal, де обговорювали деталі очікуваної атаки на Ємен, зберегти всі повідомлення, якими вони обмінювалися в додатку за дні до ударів, пише The New York Times.

Судове рішення стосується очільника Пентагону Піта Хегсета, директорки нацрозвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, очільника Мінфіну Скотта Бессента, держсекретаря Марко Рубіо.

Вони мають зберегти повідомлення за період між 11 і 15 березня, коли адміністрація складала свої плани атаки на єменських хуситів.

Згідно з позовом організації American Oversight, використання Signal без відповідного дозволу порушує федеральний закон про збереження державних записів.