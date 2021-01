Музичний продюсер Філ Спектор, засуджений за вбивство, помер від коронавірусу

Рок-продюсер Філ Спектор, який був засуджений за вбивство за вбивство голлівудської актриси 2003 року, помер у віці 81 року від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Спектор випустив 20 найкращих 40 хітів між 1961 і 1965 роками і продовжив роботу з "Бітлз" над "Let It Be", а також Леонардом Коеном, Праведними Братами, Айком і Тіною Тьорнер.

Чотири тижні тому йому поставили діагноз COVID-19 і його переправили до лікарні з тюремної камери, де він відбував 19 років довічного покарання за вбивство актриси Лани Кларксон.

40-річну Кларксон було вбито пострілом у рот, скоєним із пістолета Спектора у фоє будинку під Лос-Анджелесом 3 лютого 2003 року. Ці двоє зустрілися годинами раніше в нічному клубі Голлівуду.

Справа викликала інтерес у всьому світі, оскільки Спектор був широко відомий як лдин з основоположників рок-музики. У 1989 році його внесли в Зал слави рок-н-ролу.

