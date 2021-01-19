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Лідер республіканців у Сенаті США звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень

"Натовп годували брехнею. Їх спровокував президент і інші впливові люди".

Лідер республіканців у Сенаті США звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень
Глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в перерыве заседаний Сената в Капитолии США, Вашингтон, 16 января 2
Фото: EPA/UPG

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл звинуватив президента Дональда Трампа в провокуванні заворушень в Капітолії 6 січня.

Про це він заявив у своїй промові в залі Сенату, повідомляє Reutes.

"Натовп годували брехнею. Їх спровокував президент і інші впливові люди", - сказав Макконнелл.

Лідер республіканців у Сенаті минулого тижня сказав, що вислухає аргументи сторін у Сенаті, перш ніж вирішити, як голосувати за звинуваченням в імпічменті через підбурювання до заколоту, яке призвело до штурму Капітолію.

Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер, який в найближчі дні збирається стати лідером більшості в Сенаті, заявив в своєму виступі в Сенаті, що Трамп "являє собою загрозу нашому конституційному ладу, незалежно від того, знаходиться він на посаді чи ні".

Шумер додав, що якщо Трамп буде визнаний винним, Сенат проголосує за заборону йому знову балотуватися на пост президента.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Тоді в результаті безладів загинули 5 осіб, зокрема один поліцейський.

Повноваження відсторонити Трампа від виконання обов’язків президента на основі імпічменту має Сенат, де більшість все ще контролює Республіканська партія.

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена має відбутись 20 січня, і, скоріш за все, розгляд імпічменту в Сенаті відбудеться вже після цієї дати.

Оголошення імпічменту позбавить Трампа президентських пільг, які гарантує йому американське законодавство після уходу з посади.

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