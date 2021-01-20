На сайті Білого дому оприлюдинили прощальне звернення 45-го президента США Дональда Трампа, повноваження якого закінчуються сьогодні.

Трамп у зверненні до американців зазначив, що щиро пишається тими речима, яких йому та народові США вдалося досягти разом.

Президент побажав удачі своєму наступнику та його команді і додав, що буде молитися за успіх нової адміністрації в збереженні безпеки та процвітання Америки.

"Я хотів би почати з подяки кільком неймовірним людям... Насамперед, дозвольте висловити величезну подяку за любов та підтримку нашій чудовій першій леді Меланії. Дозольте мені також розділити мою найглибшу подяку донці Іванці, зятю Джареду, а також Беррону, Дону, Еріку, Тіффані (усі – діти Трампа. – Ред.) та Ларі (невістка. – Ред.). Ви наповнюєте мій світ світлом та радістю", – звернувся Трамп.

Також 45-й президент висловив вдячність своєму віцепрезиденту Майку Пенсу та іншим членам команди.

"Та найбільше я хочу подякувати американському народові. Бути вашим президентом – невимовна честю. Дякую за цю виняткову привілегію. Ось що це – велика привілегія та велика честь.

Ми ніколи не повинні забувати, що, хоч у американців завжди будуть розбіжності, ми – нація неймовірних, порядних, вірних та миролюбивих громадян, які хочуть, щоб наша країна процвітала, була успішною та хорошою. Ми дійсно неймовірна нація", – йдеться у зверненні.

Згадав Трамп у промові і про штурм Капітолію, спричинений його радикально налаштованими прихильниками 6 січня. Він зазначив, що політичне насилля є нападом на цінності Америки і цього не можна терпіти.

"Чотири року тому я приїхав у Вашингтон як єдиний аутсайдер, який коли-небудь вигравав вибори президента. Я почав свою кар'єру не як політик, а як будівельник, которий шукав відкритих горизонтів та уявляв безкрайні можливості. Я балотувався у президенти, оскільки знав, що для Америки ще є нові вершини, які тілький й чекають, щоб їх досягли", – заявив Трамп.

Він додав, що за час його президентства було ухвалено найбільший пакет податкових скорочень та реформ в історії Америки.

"Ми урізали найбільше правил про скорочення робочих місць, ніж будь-яка адміністрація коли-небудь раніше. Ми виправили наші розірвані торгові угоди, вийшли з жахливого Транстихоокеанського партнерства та неможливого Паризького кліматичного договору, переглянули односторонню угоду з Південною Кореєю, і ми замінили НАФТА новаторським УМСК – це Мексика та Канада – угода, яка розроблена дуже, дуже добре", – заявив він.

Не обійшов увагою Трамп і тему коронавірусу. Він зазначив, що США постраждали від пандемії, але економічна ситуація на тлі коронавірусу не є поганою.

"Ми також відкрили доступ до наших енергетичних ресурсів та нині стали найбільшим у світі виробником нафти та природного газу. Завдяки цій політиці ми побудували найвеличнішу економіку в історії світу. Ми відновили створення робочих місць та досягли рекордно низького рівня безробіття для афроамериканців, латиноамериканців, американців азійського походження, жінок", – заявив він.

Підсумовуючи досягнення на посаді президента, Трамп заявив, що пишається тим, що став першим за десятиліття президентом, який не почав нові війни.

"Доки американський народ зберігає у своїх серцях глибоку і віддану любов до своєї країни, немає нічого, чого ця нація не могла б досягти. Наш народ буде процвітати. Наші традиції будуть дбайливо оберігатися. Наша віра буде сильною. І наше майбутнє буде яскравішим, ніж будь-коли раніше. Я йду з цього величного місця з вірним і радісним серцем, оптимістичним духом і високою упевненістю в тому, що для нашої країни й для наших дітей найкраще ще попереду. Спасибі та прощавайте. Будьте здорові. Нехай Господь благословить Сполучені Штати Америки", – зазначив 45-й президент Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що Дональд Трамп до президентства очолював будівельний конломерат Trump Organization, заснував компанію Trump Entertainment Resorts, що займається готельним і гральним бізнесом.

Потенційним кандидатом у президенти розглядався з 1988 року, але про участь у виборах від Партії реформ оголосив лише в 1999, втім зняв свою кандидатуру. У 2015 заявив, що буде балотуватися від Республіканської партії. Він став другим за всю історію США кандидатом у президенти від демократів чи республіканців, який не займав до того державних посад.