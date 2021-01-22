Без єдності збудувати сильну Україну неможливо, - Тимошенко

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що питання соборності актуальне для сучасної України так само, як і сто років тому, бо "єдність – не акт, а шлях". Про це вона написала в дописі у Facebook з нагоди Дня Соборності.

«Сьогодні, 22 січня, – День Єдності і Соборності України. Про це знають і пам’ятають майже всі… Ми відзначаємо його на честь урочистого проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що сталося 1919 року у Києві, на Софійській площі», – зазначила лідер «Батьківщини.

Вона також нагадала, що сьогодні є ще одна дата, про яку пам’ятають здебільшого історики - за рік до того, 22 січня 1918 року, Центральна Рада ухвалила IV Універсал, яким проголосила Україну «самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу».

«Щоправда, зробила вона це, коли було вже пізно, коли над Україною нависла смертельна загроза, коли цю незалежність було вже фактично втрачено… І знадобилося ще сімдесят років лихоліття, сімдесят років репресій, страждань, знущань, неоціненних жертв для того, щоб незалежність України постала знову», – додала Голова партії.

«Тепер же нам належить навчитися бути єдиними у щасті й радощах, в успіхах та перемогах. Бо реальна єдність – це не щорічний ритуал біля Софії. Реальна єдність – це чуття тієї «єдиної родини» і нашої спільної Всеукраїнської сили щодня і щомиті», – переконана Юлія Тимошенко.

За словами лідера «Батьківщини», єдність – це той елемент, без якого неможливе будівництво країни щасливих людей.