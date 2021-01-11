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Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища

Юлія Тимошенко звинуватила уряд у непрофесійності

Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагає від уряду "дати людям газ за цінами, за якими його було закачано у підземні сховища влітку". Це, на думку політика, дозволить знизити вартість блакитного палива втричі, "що автоматично здешевить і опалення, і електроенергію". Про це Тимошенко написала у фейсбуці.

"2021 рік, якщо монобільшість працюватиме так само некомпетентно, як зараз, для українців буде важчим за 2020-ий. Відчутно важчим. Нова влада вирішила далі підвищувати тарифи. Це призведе до того, що людям доведеться платити за комуналку суттєво більше. Електроенергія майже всім родинам обійдеться вдвічі дорожче, а ціна на опалення зросте у півтора рази", – зазначає Тимошенко.

При цьому, за її словами, Державний аудит дав відповідь на запитання, куди йдуть прибутки від необґрунтовано завищених тарифів. "Перевірка офіційно встановила, що 225 мільярдів гривень незаконно виведено з НАК «Нафтогаз» за межі України! 225 мільярдів гривень!!! Тільки вдумайтеся в цю цифру! Це більше, ніж кредити, які Україні дає МВФ!!! І це ті гроші, які незаконно витягли з кишені кожного", – каже Тимошенко.

"Нинішня ситуація обурлива ще й тому, що Україна має унікальні можливості для забезпечення своїх громадян дешевими енергоносіями. Це газ власного видобутку і ще додатково у нас є підземні газові сховища, що дозволяє купувати газ влітку, у період найнижчих цін, і за цими низькими цінами продавати його українцям у пік сезону, незалежно від ринкової кон’юнктури. Ці сховища не належать ні владі, ні корупціонерам Коболєву та Вітренку, ні міжнародним стерв’ятникам, вони належать кожному українцю. Я вимагаю дати людям газ за цінами, за якими його було закачано у підземні сховища влітку. Це дозволить знизити вартість блакитного палива втричі, що автоматично здешевить і опалення, і електроенергію", –написала політик.

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