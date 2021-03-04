​В Україні вперше з грудня виявили більше 10 тис. нових випадків ковіду за добу

Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві, Житомирській Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

За минулу добу в Україні провели 83 086 тестувань і зафіксували 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.

За 3 березня госпіталізовали 3 271 особу. 194 пацієнти померли, одужали 4 837 осіб. Про це повідомляє Міністерство хорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 374 762 особи, одужало - 1 186 873. Від ускладнень померла 26 591 людина. Всього було проведено 7 021 993 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 868 випадків;

Вінницька область – 827 випадків;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 384 випадки;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 888 випадків;

Закарпатська область – 679 випадків;

Запорізька область – 180 випадків;

Івано-Франківська область – 776 випадків;

Київська область – 423 випадки;

Кіровоградська область – 93 випадки;

Луганська область – 53 випадки;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 483 випадки;

Полтавська область – 253 випадки;

Рівненська область – 202 випадки;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 457 випадків;

Харківська область – 442 випадки;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 357 випадків;

Черкаська область – 241 випадок;

Чернівецька область – 626 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що більше 10 000 хвоорих за добу останній раз фіксували в Україні 25 грудня минулого року - 11 035 нових випадків.

У МОЗ також повідомили, що за 3 березня щеплення проти коронавірусу отримали 2 680 українців, а загальна кількість вакцинованих першою дозу - 9 568.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 60 щеплень;

Волинська область - 90 щеплень;

Дніпропетровська область - 350 щеплень;

Донецька область - 220 щеплень;

Житомирська область — 50 щеплень;

Закарпатська область - 30 щеплень;

Запорізька область - 50 щеплень;

Івано-Франківська область - 54 щеплень;

Київська область — 310 щеплень;

Кіровоградська область - 80 щеплень;

Луганська область - 80 щеплень;

Львівська область - 60 щеплень;

м. Київ - 90 щеплень;

Миколаївська область - 120 щеплень;

Одеська область - 100 щеплень;

Полтавська область - 70 щеплень;

Рівненська область - 200 щеплень;

Сумська область -40 щеплень;

Тернопільська область - 228 щеплень;

Харківська область - 60 щеплень;

Херсонська область - 50 щеплень;

Хмельницька область - 88 щеплень;

Черкаська область — 60 щеплень;

Чернівецька область - 40 щеплень;

Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (350 щеплень), а лідером за кількістю вакцинованих є Донецька область, де щепили вже 840 людей.

Нагадаємо, 26 лютого головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко констатував зростання кількості випадків захворювання на ковід, але наголосив, що подібна ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема, Чехії і Польщі.

Ляшко пояснив, що нині має місце і прогнозоване збільшення кількості хворих, пов’язане із сезонною циркуляцією грипоподібних захворювань.

За даними Мінцифри, станом на 3 березня у лист очікування вакцинації від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контактцентр МОЗ записалися 100 тисяч українців. Докладніше про те, як в Україна почалась вакцинація від ковіду, читайте в матеріалі LB.ua "Щеплені і щасливі".