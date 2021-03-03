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Зеленський: хотів би, щоб вакцинація йшла швидше

Президент сказав, що після щеплення живий і здоровий.

Зеленський: хотів би, щоб вакцинація йшла швидше
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на більш швидкі темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.

Про це він сказав на пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який знаходиться в Києві з візитом.

"Зараз в Україні вакцина є. Дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися. Важливо на своєму прикладі показувати, що це безпечно. І хочу вам сказати: я стою зараз перед вами живий і здоровий. Тому я дуже хотів би, щоб вакцинація в Україні проходила більш швидкими кроками. Поки що темпи не дуже швидкі",-  сказав Зеленський.

Він сказав, що вважає доступну в Україні вакцину Covishield, індійський аналог вакцини AstraZeneca, якісною.

Нагадаємо, що в Україні поки що вакцинували менше 7 тисяч осіб, темпи вакцинації - менше 2 тисяч людей на добу.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов сподівається, що до кінця поточного або початку наступного тижня медична система країни вийде на показник 10 тисяч вакцинацій за добу.

Він також упевнений, що медична система здатна буде забезпечити 5-7 млн вакцинацій на місяць.

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