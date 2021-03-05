Закарпатська область запроваджує жорсткий карантин

За минулу добу медики діагностували COVID-19 у 748 закарпатців.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Закарпатської області запровадила в частині регіону жорсткий карантин, який передбачає закриття шкіл, закладів харчування та непродовольчих ринків.

Про це повідомляється на сайті ОДА.

Зазначається, що сьогодні в області фіксують найбільшу кількість осіб, які мають підтверджений діагноз коронавірусної інфекції. Так, за минулу добу медики діагностували COVID-19 у 748 закарпатців.

"Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Враховуючи тенденцію останніх днів у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Нам терміново потрібно розірвати цей ланцюг інфікування!", - заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Відповідно до прийнятого рішення, вводяться наступні обмежувальні заходи:

робота закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та замовлення на виніс);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких - призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;

приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Наразі місцеві комісії ТЕБ та НС приймають рішення на місцях.

Нагадаємо, 24 лютого директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний повідомив, що в області фіксується спалах захворювання на коронавірус, третина лікарень заповнені майже на 100%.

Крім того, МОЗ повідомив, що Україна вступила в третю хвилю ковіду, а стрибок захворюваності прогнозується на кінець квітня.