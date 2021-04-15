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У конкурсі на керівника Довженко-Центру перемогла Олена Гончарук

Її кандидатуру висував колектив установи.

У конкурсі на керівника Довженко-Центру перемогла Олена Гончарук
Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

У конкурсі на посаду генерального директора Національного центру Олександра Довженка переможницею стала Олена Гончарук.

Про це повідомляється на сторінці Довженко-Центру у Facebook.

"Ура! За результатами конкурсу, новою гендиректоркою Довженко-Центру стане Олена Гончарук", - повідомили у Центрі.

Там наголосили, що Гончарук була кандидаткою, яку висував колектив Центру.

"Ми щиро радіємо перемозі та бажаємо Олені сили, витримки та натхнення на новій посаді", - додали в Довженко-Центрі.

На посаду гендиректора центру претендували шестеро осіб.

Колишній керівник Довженко-центру Іван Козленко, який наразі виконує обов'язки гендиректора, 25 березня оголосив, що не буде подаватися на конкурс.

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