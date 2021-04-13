Україна приєдналася до угоди Ради Європи про культурні маршрути

На думку міністра, економічний ефект від утілення ініціативи отримують і місцеві громади, і туристичні організації.

Україна офіційно приєдналась до угоди про культурні маршрути Ради Європи.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Тепер ми в середині загальноєвропейського контексту, а отже маємо голос і вплив на формування наративу, який закладається у ці маршрути", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Ткаченка, культурні маршрути є одним зі способів європейського культурного співробітництва.

Мета ініціативи Ради Європи – показати об’єднання культури і спадщини в єдине ціле та спільно просувати і популяризувати європейську культуру та спадщину. Вона спрямована на формування спільного культурного простору шляхом популяризації європейської ідентичності та приналежності через обізнаність про культурну спадщину. Це все відбувається завдяки транснаціональним маршрутам, які тематично пов’язані.

Міністр стверджує, що економічний ефект від утілення ініціативи отримують і місцеві громади, і туристичні організації.