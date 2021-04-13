Центр театру для дітей та юнацтва ASSITEJ Ukraine – простір формування цінностей

Про значення емоційного розвитку сучасних дітей все голосніше лунають роздуми митців, освітян, батьків. Театр для юних глядачів здатен помножити сили у поєднанні поколінь у пошуках цінностей. Проте, відсутність можливості дізнатися дітям про красу та силу мистецтва театру в багатьох куточках України, є проблемою часу не менш значимою, ніж соціальні катаклізми та неповага до потреб дитини у розвитку. Саме театр, як мистецтво живого спілкування, поза медійним шумом сучасності здатен створити простір дослідження почуттів, які допоможуть зрозуміти вияви людяності. Сучасність окреслює нову лінію відповідальності та місію театру - збереження взаєморозуміння. Не кожний дорослий глядач розуміє можливості обміну думками та взаємодії з дитиною після перегляду вистави. Тому формування спільноти митців, що прагнуть консолідації суспільства, мотивує до створення професійної мережі фахівців театру для дітей.

Практика взаємодії спільноти Всесвітньої Асоціації театру для дітей та юнацтва, що понад 60 років поєднує представників майже 100 країн світу, переконує, що інструменти перформативних мистецтв грають значну роль у розвитку дітей. І в Україні потреба фахового єднання митців починає зростати. Знайомство з діяльністю колег та сиенергія експериментальних колабораційних проектів наблизили групу однодумців до створення Української Асоціації театру для дітей та юнацтва, діяльність якої направлена на взаємодію українських митців та співпрацю з спільнотою Всесвітньої Асоціації ASSITEJ.

Театр, як і дитинство – це простір невгамовних змін, у якому таїна законів взаємодії збагачує усіх, хто долучається до діалогу. Театр допомагає дитині з перших кроків життя відчувати силу дії, гармонії, вчить задавати питання. Він навчає бути чутливими і митців, адже відповідальність за вибір інтонацій та сценічних образів потребує глибини та мудрості. Між цінностями поколінь сьогодні формується значна відстань, що спонукає до пошуку рятівного кола, яким може стати мистецтво гри, що відкриває закони взаємодії причин та наслідків дій, допомагає мислити про майбутнє і радіти відчуттю дотичності. Не припустимо звужувати значення театру до ореолу розваг. Пошук варіацій інструментарію перформативних мистецтв, що здатні на шляху зростання дитини створити простір досліджень та відкрити фарватери мислення, допоможе кожному учаснику процесу творення знаходити відповіді на запитання про майбутнє, що зароджується сьогодні.

Палким промінням думок про місію театру у спілкуванні з дітьми освітлювали суспільство в різні часи корифеї та аматори, прихильники традиційного театру казки та шукачі філософських глибин у виставах для малечі. Дискурс розмов про можливості театру сьогодні лунає в різних контекстах. Ліричні роздуми Лілії Штекель, завідувачки літературного відділу Одеського театру юного глядача ім. Ю.Олеші, дозволяють відчути хвилювання митців та потребу формування простору професійного спілкування:

"Наверное, у каждого театра есть своя миссия. У театра для детей – особая. Театр помогает маленькому человеку вырасти и стать прекрасным взрослым – с красивой душой, с умением видеть и сочувствовать. Театр помогает детям поверить в свою мечту – ведь в театре возможно всё. Театр детей воспитывает в буквальном смысле слова играючи. Значение таких театров – бесценно. Театр для детей – праздничный, разнообразный, неисчерпаемый.

В Украине театры для детей можно пересчитать по пальцам. К сожалению, не в каждой области есть возможность познакомить детей с искусством театра. Отношение к детским театрам – не всегда серьёзное, работу таких театров часто недооценивают. Поэтому нам надо громче говорить о себе, больше популяризировать нашу работу. И объединяться – в Украине и в мире.

Когда мы видим, что кто-то тоже работает в этом же направлении, и мы можем передать свой опыт или с нами кто-то поделится – это же здорово! Мы - не одиноки. И все мы – делаем прекрасное дело! Поэтому было очень здорово влиться в «команду» ASSITEJ. Международная Ассоциация театров для детей помогает театрам развиваться и двигаться дальше. Но самое главное – в ASSITEJ мы все единомышленники".

Робота над створенням спільноти діячів театру для дітей та юнацтва в Україні поєднала групу учасників, що мають досвід співпраці з міжнародними партнерами та учасників, які прагнуть розвивати взаємодію відповідно сучасним реаліям. Юрій Мисак, директор Першого театру для дітей та юнацтва, що діє у Львові, зауважує про важливість діяти як на рівні всеукраїнського партнерства, так і у спільноті з митцями інших країн:

"Декілька років тому дуже влучне гасло "Приведи дитину в театр сьогодні" було обрано ASSITEJ, і ми собі в театрі його перейняли. Президентка Всесвітньої ASSITEJ Іветт Харді вітала в Міжнародний День театрів для дітей 20 березня і висловлювала це гасло як заклик, аби спільними діями та зусиллями долучити якомога більше дітей до мистецтва театру. А ми можемо придумати своє, яке б скоординовувало спільні дії чи напрямки роботи театрів України. До речі, Міжнародний театр для дітей в Україні ніяк не відзначається, ні на рівні держави, ні на рівні громадськості, ні на рівні медійного простору. Ми можемо змінити таке ставлення, творячи під спільним гаслом, що приверне увагу суспільства до театру для дітей та юнацтва".

Створення мережі професійної спільноти, яка презентує Український Національний Центр ASSITEJ Ukraine у складі Всесвітньої Асоціації ASSITEJ, ставить за мету вирішення актуальних задач розвитку театру для дітей та юнацтва в Україні. Представники різних інституцій, а саме: ГО "Творчий дім" (м. Київ), Одеський театр юного глядача, Перший театр (м. Львів), Хмельницький театр ім. М. Старицького визначали мету та цілі організації:

дослідження театру для дітей та юнацтва як інструмент розвитку емоційного інтелекту, критичного мислення, формування громадянської позиції дітей та молоді, виявлення спільних цінностей відповідно цілям Конвенції ООН з сталого розвитку;

забезпечення рівних можливостей дітей у набутті художнього досвіду через мистецькі практики;

створення сучасних мистецьких творів для аудиторії віком від 0 до 18 років;

покращення умов праці діячів театру для дітей та юнацтва в Україні;

поширення в Україні досвіду кроссекторальної взаємодії театрів для дітей та юнацтва, закладів культури та освіти;

висвітлення досягнень діяльності митців та освітян з інших країн, збагачення контексту театру для дітей та юнацтва в Україні;

підвищення художньої компетентності фахівців в Україні, участь представників спільноти у заходах міжнародної співпраці, вивчення різних аспектів роботи театрів для дітей та молоді;

підтримка діяльності професійної мережі в Україні, яка функціонує відповідно до місії, Статуту та політики ASSITEJ.

100-річчя існування театру для дітей в Україні у березні 2021 стало часом формування нових задач. Одночасно з святкуванням історичної дати відбулась і участь делегатів Української Асоціації театру для дітей та молоді у роботі 20-го Всесвітнього Конгресу ASSITEJ. Мрії захоплюють, плани надихають, зростання дітей не зупиняється за будь-яких випробувань. Здатність до діалогу формується лише за умов взаємоповаги, а ресурси відновлюються підтримкою дій. Створюємо разом Український Національний центр ASSITEJ як простір взаємоповаги та взаємодії! Запрошуємо діячів різних сфер, які небайдужі до розвитку театру для дітей та юнацтва та здатності мистецтва консолідувати суспільство.

Дізнатися детальну інформацію можна на сторінці, адреса для листування: ukrassitej@gmail.com.

Учасники ініціативної групи створення Українського Національного Центру ASSITEJ Ukraine:

Гусаков Д., Головний режисер Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім. Михайла Старицького;

Запольська І., театрознавиця, Президентка, Громадська Організація "Творчий дім";

Мисак Ю., Директор-художній керівник Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва (м. Львів);

Штекель Л., Завідувачка літературного відділу Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші.