Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг щодо ймовірності "руйнування України" в разі можливого загострення конфлікту на Донбасі.

Про це глава російської дипломатії заявив у четвер, 1 квітня, на "Первом канале" російського телебачення.

"Ті, хто будуть намагатися розв'язати нову війну в Донбасі, - зруйнують Україну", - підкреслив Лавров, якого цитує "Інтерфакс".

"За інформацією, яка в тому числі в ЗМІ публікується, військові в більшості своїй розуміють згубність будь-яких дій щодо розв'язання гарячого конфлікту. Я дуже сподіваюся, що їх не будуть "під'юджувати" політики, яких, своєю чергою, буде "під'юджувати" Захід на чолі з США", - цитує Лаврова DW.

На думку російського міністра, нині триває багато спекуляцій на тему документів, схвалених Верховною Радою України й підписаних президентом України Володимиром Зеленським.

"Наскільки це відбиває реальну політику? І наскільки це має на меті розв'язання проблем Зеленського всередині країни з падінням рейтингу? Я не знаю, блеф це чи конкретні плани", - додав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, що останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Український парламент а позачерговому засіданні ухвалив заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Водночас українська делегація в ТКГ звинуватила російську делегацію в небажанні підтвердити готовність до припинення вогню з 1 квітня.

Тема загострення на Донбасі стала предметом розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Так само від загострення ситуації на Донбасі застерегли в Пентагоні.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що військові навчання і можливі провокації вздовж кордону є традиційною справою Російської Федерації, якою вона намагається створювати атмосферу загрози і тиску під час переговорів про припинення вогню. Глава держави запевнив, що Україна готова до таких провокацій.