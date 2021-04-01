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В Нацагентство повернення активів прийшли з обшуком

Слідчі дії проводять ДБР та СБУ.

В Нацагентство повернення активів прийшли з обшуком
Фото: Макс Требухов

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) повідомило, що в його офісі та за місцем проживання кількох співробітників ведуться обшуки.

Про це повідомляється на сайті АРМА.

"У приміщенні центрального апарату АРМА, а також за місцем проживання кількох співробітників Агентства правоохоронні органи проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження. Керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію", - сказано в заяві.

Адвокат Масі Найем у фейсбуці повідомив, що обшуки проводять співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

"Обшуки проводяться вдома у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в Ігоря Короля", - написав він.

Нагадаємо, що АРМА вже понад рік не має постійного керівника, відколи у грудні 2019 року було достроково було звільнено Антона Янчука. З того часу агентством у статусі т.в.о. керує Віталій Сигидин.

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