Мезенцева: як позиція України буде представлена на саміті НАТО – невідомо

Остаточних рішень щодо того, як конкретно буде представлена позиція України на саміті країн-членів НАТО 14 червня ще немає.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

“Для нас не формальність головне, а результат – змістовне обговорення надання Україні ПДЧ. Поки немає остаточно затвердженої програми саміту, не визначений формат – чи буде це обговорення тільки між членами НАТО. Агітатори з числа опонентів влади в Україні випереджають новини з самого Альянсу”, – зазначила вона.

За її словами, союзники мають намір провести дуже “камерний” саміт, який би складався тільки з одного засідання на рівні глав держав і урядів. “Це пов’язано з їхнім бажанням обговорити з президентом США майбутнє трансанлантичних відносин після зміни Адміністрації США”, – пояснила Мезенцева.

"Україна разом з Грузією продовжує на всіх рівнях працювати з союзниками з метою доведення до них необхідність проведення заходу за нашою участю, враховуючи у тому числі складну безпекову ситуацію у регіоні Чорного моря та триваючу зовнішню агресію з боку Росії. Що ми можемо говорити точно вже зараз – усе, що нам потрібно, буде обговорюватись на цьому саміті", - підкреслила вона.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у свою чергу додала, що порядок денний саміту ще не затверджений. Під час свого візиту до Брюсселю 17-18 травня вона має намір обговорити всі важливі питання взаємодії Україна-НАТО.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що двері НАТО відкриті для України.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що черговий саміт лідерів країн альянсу відбудеться 14 червня в Брюселі.

Попередній саміт НАТО відбувся в грудні 2019 року у Великобританії. У 2020 році лідери альянсу не збиралися через пандемію коронавірусу.