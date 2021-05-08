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США продовжать зміцнювати безпекове партнерство з Україною - Держдеп

Держсекретар підтвердив підтримку суверенітету України та її територіальній цілісності на тлі російської агресії.

США продовжать зміцнювати безпекове партнерство з Україною - Держдеп
Фото: Council on Foreign Relations

Сполучені Штати підтверджують підтримку України на тлі російської агресії та висловлюють готовність посилювати партнерство у сфері безпеки й оборони.

Про це заявила за результатами візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва заступниця речника Держдепартаменту США Джалін Портер, передає "Укрінформ".

"У Києві держсекретар підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету України та її територіальній цілісності, особливо на тлі поточної російської агресії. Ми продовжимо зміцнювати наше партнерство – партнерство у сфері безпеки – з Україною, щоб вона могла захистити себе в умовах агресії", - повідомила представниця Держдепу.

Портер наголосила, що США продовжать працювати з Україною "для досягнення нею євроатлантичних прагнень, аби всі українці мали право на процвітаюче майбутнє". Водночас вона нагадала про необхідність для України подальшого прогресу в проведенні реформ, а також у боротьбі з внутрішніми загрозами, які створює корупція.

Нагадаємо, 22 квітня Міноборони РФ провело в окупованому Криму "міжвидові навчання", на які прибув Шойгу. Він заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації. 23 квітня Міноборони РФ заявило, що почало перекидати війська в пункти постійної дислокації

Під час візиту в Україну держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Америка разом із партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії РФ.

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