Сьогодні в Україні заплановано 341 захід за участю більше 13 тисяч осіб

Сьогодні, 8 травня в Україні, у День пам'яті та припинення, заплановано 341 захід за участю більше 13 тисяч громадян.

Про це заявив заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомила пресслужба Нацполіції.

За порядком стежитимуть понад 2 000 поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників ДСНС та курсантів відомчих закладів МВС.

9 травня очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян. “У кожному регіоні є порозуміння між усіма службами. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців: 7 300 поліцейських, 3 000 військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС, а також курсантів закладів вищої освіти МВС”, – повідомив Фацевич.

Також заступник Голови Нацполіції зазначив, що з 9 по 11 травня відбуватимуться поминальні дні, тож багато громадян виїжджатимуть на кладовища. Тому на дорогах державного і місцевого значення посилено працюватимуть наряди патрульної поліції.

Водночас начальник Головного управління Національної поліції України в місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що поліцейські Києва уже в посиленому режимі несуть службу. “Поліцейські заступили на охорону громадського порядку в місцях, де будуть проходити заходи. Також цілодобові наряди будуть виставлені біля всіх меморіалів, стел, пам’ятників та місць поховань. Окрім того, усі локації, де відбуватимуться заходи, і маршрути слідування обстежать кінологи та вибухотехніки”, - сказав Крищенко.

Також у Києві посилено наряди в метрополітені, на залізничному вокзалі: із громадянами проводять профілактичні бесіди для уникнення конфліктів та попередження провокацій.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що зусилля поліцейських будуть направлені і на контроль за використанням забороненої символіки. "Національна поліція попереджатиме учасників заходів про недопустимість використання георгіївської стрічки. Більшість громадян дослухаються до закликів щодо невикористання забороненої символіки та поважають закон. Ті люди, які переступлять через ці права, мають відповідати", - додав він.

Представники Нацгвардії та ДСНС підтвердили готовність особового складу до несення служби у ці дні.

Нагадаємо, в Україні День пам'яті та примирення встановлений Верховною Радою в 2015 році в рамках реалізації політики декомунізації. Тоді ж було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.