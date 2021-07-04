У Філіппінах розбився військовий літак, відомо про 17 загиблих (оновлено)

У Філіппінах розбився військовий транспортний літак C-130. За останньою інформацією, 40 людей врятували, 17 загинуло.

Про це пише english.alarabiya.net.

Інцидент стався, коли літак намагався приземлитися на острові Джоло в провінції Сулу.

“Під час транспортування наших військ з Кагаян-де-Оро (на південному острові Мінданао) він пропустив злітно-посадкову смугу, намагаючись відновити керування, але не зміг”, – сказав генерал Сіріліто Собежана.

“Рятувальники зараз на місці, ми молимося, щоб врятувати більше життів”, – додав він.

Багато з пасажирів нещодавно закінчили базову військову підготовку і були відправлені на неспокійний острів в складі спільної антитерористичної оперативної групи у регіоні з переважно мусульманським населенням.

Оновлення 11:39. Як пише bbc.com, на борту перебувало 92 людини.

Чиновники заявили, що зараз немає ознак нападу на літак, але розслідування причин інциденту розпочнеться лише після завершення рятувальної операції.

Нагадаємо, у червні у Росії в Кемеровській області розбився літак L-410, на борту якого перебували парашутисти. У катастрофі є загиблі та поранені.