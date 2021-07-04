Марін Ле Пен переобрали очільницею "Національного об'єднання"

Ле Пен була єдиним кандидатом на посаду.

Марін Ле Пен переобрали очільницею правопопулістської французької партії "Національне об'єднання".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.

Ле Пен, яка очолювала партію з 2011 року, була єдиним кандидатом на посаду. За результатами голосування, проведеного 1 липня, ультраправа лідерка отримала 98,35% голосів.

Результати голосування оголосили в неділю на партійному з'їзді в Перпіньяні. Кількість зареєстрованих для участі у виборах членів партії не називалося.

В ході з'їзду члени партії також проголосували за затвердження Жордана Барделли на пост віцепрезидента "Національного об'єднання".

Ле Пен раніше заявила, що має намір взяти участь в президентських виборах, які пройдуть у Франції у 2022 році.

Нагадаємо, у червні на виборах до регіональних рад (парламентів) Франції “Національне об’єднання” набрало менше голосів, ніж очікувалося.

Марін Ле Пен і “Національне зібрання” підозрюють у розтраті 6,8 млн євро держкоштів. Політикиня називає розслідування елементом політичної боротьби.