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ЗСУ ліквідували на Херсонщині три склади окупантів

Цих втрат ворог зазнав ще 21 листопада.

ЗСУ ліквідували на Херсонщині три склади окупантів
Фото: EPAUPG

Збройні сили України ліквідували у Херсонській області три склади з боєкомплектами російської армії.

Про це Телеграмі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Також ліквідовано особовий склад ворога.

“Каховський район тепер, бо на Лівобережжі, топчик: ЗСУ "мінуснули" 3 склади БК та “вишенькою” – особовий склад ворога”, – зазначив Братчук.

Зазначимо, цих втрат окупанти зазначили ще 21 листопада.

Нагадаємо, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 22 листопада склали близько 85 000 осіб. За добу 21 листопада лікавідовано 400 осіб.

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