"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)

"Нова пошта" не припиняла роботу в Херсоні. Комапнія зачинила всі чотири відділення в місті раніше графіку через артилерійський обстріл, але ці відділення знову прийматимуть відправлення та видаватимуть доставки.

Про це повідомили в компанії.

"Це вже відпрацьована практика, яку Нова пошта запровадила у своїх відділеннях у всіх містах, що знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій, як-от в Харкові та Херсоні. Відділення не працюють під час повітряної тривоги та загрозі артилерійського обстрілу. Персонал та відвідувачі мають пройти до найближчого укриття. Це вимушена дія для безпеки життя співробітників та клієнтів", – зазначили в компанії.

Про те, що в Херсоні, за попередньою інформацією, прищупинила роботу "Нова пошта", писав радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Компанія поки призупинила прийом посилок з огляди безпеки працівників”, – заявив Хлань.

Нагадаємо, у Херсоні внаслідок обстрілу міста російськими окупантами загинули троє людей.