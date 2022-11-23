За добу Росія втратила 410 окупантів

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 23 листопада орієнтовно склали 85 410 осіб. За минулу добу ліквідовано приблизно 410 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

танків – 2897 (+2)

бойових броньованих машин – 5832 (+5)

артилерійських систем – 1887 (+5)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 209 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)

крилаті ракети – 480 (+0)

кораблі – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3)

спеціальна техніка – 161 (+0).

Фото: Генштаб

"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.