За добу Росія втратила 410 окупантів

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 23 листопада орієнтовно склали 85 410 осіб. За минулу добу ліквідовано приблизно 410 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:
- танків – 2897 (+2)
- бойових броньованих машин – 5832 (+5)
- артилерійських систем – 1887 (+5)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)
- крилаті ракети – 480 (+0)
- кораблі – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3)
- спеціальна техніка – 161 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.