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За добу Росія втратила 410 окупантів

Також знищено пʼять артилерійських систем. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 23 листопада орієнтовно склали 85 410 осіб. За минулу добу ліквідовано приблизно 410 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

  • танків – 2897 (+2)
  • бойових броньованих машин – 5832 (+5)
  • артилерійських систем – 1887 (+5)
  • РСЗВ – 395 (+0)
  • засоби ППО – 209 (+0)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 261 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)
  • крилаті ракети – 480 (+0)
  • кораблі – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3)
  • спеціальна техніка – 161 (+0).

Фото: Генштаб

"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

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