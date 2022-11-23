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Росіяни вночі обстріляли лікарню в Бериславі

За минулу добу ворог бив по 10 населених пунктах Херсонської області. 

Російська армія цієї ночі обстріляла лікарню в Бериславі, де не було жодного військового. В Херсоні також фіксують регулярні обстріли.

Про це повідомили в Телеграм голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За минулу добу окупанти били по чотирьох населених пунктах Бериславського і шести – Херсонського районів. 

"На жаль, за минулу добу ворожі обстріли забрали життя двох жителів Херсонщини, ще 10 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості", – заявив Янушевич.

Зокрема, ворог обстріляв Херсон, Білозерку, Степанівку, Чорнобаївку, Токарівку та Зеленівку, також зафіксовано влучання ворожих снарядів поблизу Музиківки. У результаті обстрілів у населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

У Бериславському районі російські окупанти били по Бериславу, Козацькому, Гаврилівці, Новоолександрівці. Ворожими снарядами знищено та пошкоджено будинки місцевих жителів. 

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли пологове відділення у Вільнянську Запорізької області. Загинула новонароджена дитина. 

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