Росіяни вночі обстріляли лікарню в Бериславі

За минулу добу ворог бив по 10 населених пунктах Херсонської області.

Російська армія цієї ночі обстріляла лікарню в Бериславі, де не було жодного військового. В Херсоні також фіксують регулярні обстріли.

Про це повідомили в Телеграм голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За минулу добу окупанти били по чотирьох населених пунктах Бериславського і шести – Херсонського районів.

"На жаль, за минулу добу ворожі обстріли забрали життя двох жителів Херсонщини, ще 10 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості", – заявив Янушевич.

Зокрема, ворог обстріляв Херсон, Білозерку, Степанівку, Чорнобаївку, Токарівку та Зеленівку, також зафіксовано влучання ворожих снарядів поблизу Музиківки. У результаті обстрілів у населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Бериславському районі російські окупанти били по Бериславу, Козацькому, Гаврилівці, Новоолександрівці. Ворожими снарядами знищено та пошкоджено будинки місцевих жителів.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли пологове відділення у Вільнянську Запорізької області. Загинула новонароджена дитина.