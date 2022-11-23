Більшість країн, в яких було дозволено користуватись російською банківською системою "Мір", заборонили обслуговування її карт

З девʼяти країн, в яких було дозволено користуватися російською банківською системою "Мір", банки шести уже заборонили чи обмежили їх використання. Росія створила "Мір" після першої хвилі американських санкцій, упроваджених ще в 2014 році, пише Bloomberg.

У вересні міністерство фінансів США випустило попередження стосовно цих карток, і шість держав прислухались до них.

"Міжнародні амбіції Росії відносно власної альтернативи Visa і Mastercard зазнали краху, оскільки навіть деякі з її найближчих союзників відмовилися від платіжної ситсеми «Мір» після погрози США впровадити санкції проти будь-кого, хто допомагає чи підтримує її використання", – заявили в агентстві.

Здивовані силою відповіді, представники Банку Росії намагаються вигадати альтернативи навіть у тих країнах, які вважаються дружніми, повідомили джерела агентства.

Заступник керівника центральним банком Узбекистану Бехзод Хамраєв повідомив, що важко визначити, чи підпадає користувач карток "Мір" під санкції. Узбекистан припинив обробку цих карток наприкінці вересня.

Всі пʼять банків Туреччини, які обробляли трансакції за картками "Мір", теж припинили це робити. Хоча Туреччина є популярним місцем відпочинку росіян і не вживала санкції проти Росії.

За останні кілька місяців банки Киргизстану і Таджикистану також призупинили використання карток. Так само зробив найбільший банк Казахстану. Одна з двох інституцій у В'єтнамі, які приймали їх, також відмовилася від карток "Мір". Лише Вірменія, Білорусь, Киргизстан частково поки продовжують із ними працювати. На сайті системи "Мір" більше немає списку країн, де її можна використовувати.

Нагадаємо, Visa та MasterCard припинили роботу в Росії на початку березня, у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Картки, випущені в Росії, не працюватимуть за межами країни, а картки, випущені банками за межами РФ, не працюватимуть на російській території.