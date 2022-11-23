Росіяни запустили ракети з літаків, – Кім (оновлено)

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ворожі запуски ракет. Їх випустили з літаків біля Маріуполя.

Про це він повідомив у Телеграм о 12:28.

"5 пусків", – написав він.

Оновлення 13:25. Кім попередив, що ракет багато. Летять з півдня та сходу, працює ППО. За його словами, ракети націлені в тому числі на Одесу.

Повітряна тривога оголошена в усіх областях.

Близько 11 години Кім попередив, що Росія готує нову ракетну атаку. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги – перебувайте в укриттях.