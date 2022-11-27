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Росіяни 54 рази за добу обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені

Пошкоджені приватні будинки, гаражі і навчальний заклад.

Росіяни 54 рази за добу обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Минулої доби російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонську область. Ворог продовжує використовувати тактику терору – цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі та мирним жителям.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Херсонський район – під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, ворожі снаряди поцілили в приватні помешкання, гаражний кооператив, навчальний заклад”, – йдеться у повідомленні.

Також російські окупанти обстріляли Чорнобаївку, Придніпровське, Музиківку, Зеленівку, Антонівку, Благовіщенське, Приозерне та Комишани.

 

У Бериславському районі російська армія обстріляла Берислав, пошкоджено приватні будинки. Також під ворожим вогнем опинилися такі населені пункти району: Республіканець, Широка Балка, Червоний Маяк, Милове, Качкарівка, Новоберислав та Шляхове.

“На жаль, через російські обстріли є жертви серед мирних жителів Херсонщини. Минулої доби рашисти вбили одного мешканця області, ще дві людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених є одна дитина”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, після деокупації російська армія вбила 32 людини на Херсонщині. 

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