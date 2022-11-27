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У Києві майже повністю відновили електропостачання, - КМВА

Ремонт у системі електромереж знаходиться на завершальній стадії.

У Києві майже повністю відновили електропостачання, - КМВА
Фото: EPA/UPG

У Києві практично повністю відновили електро-, водо-, теплопостачання і зв’язок.

Про це повідомили у Київській міській військової адміністрації.

Ремонтні роботи у системі електромереж уже на завершальній стадії. Станом на ранок 27 листопада більшість киян не лише із світлом, але й без аварійних і навіть стабілізаційних відключень.

За даними КМВА, водопостачання, теплопостачання, зв’язок працюють у штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням погіршилася після російського ракетного обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центрі та менші населені пункти були знеструмлені. 

В разі наступних ударів Росії по об’єктах критичної інфраструктури та блекауту про найближчі адреси пунктів обігріву мешканців повідомлятимуть об’яви на будинках.

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