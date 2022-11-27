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Без електропостачання залишається чверть споживачів Києва, – Кличко

Станом на ранок 26 листопада 95% будинків столиці з теплопостачанням.

Без електропостачання залишається чверть споживачів Києва, – Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua/

У Києві без електропостачання залишається чверть споживачів.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу Київ, пише Укрінформ.

“На сьогоднішній ранок (26 листопада, - ред.) 95% будинків столиці з теплопостачанням. 25% жителів Києва знаходяться без електропостачання”, – зазначив він.

Кличко водночас сподівається, що у неділю, 27 листопада столиця перейде до планових графіків відключень.

Мер додав, що вода є у всьому місті.

Кличко також наголосив, що відновлення міських комунікацій стало можливим завдяки роботі понад 3 тисяч співробітників комунальних установ, зокрема, Київенерго, які працювали цілодобово.

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, обмеження електопостачання діють у 14 областях і в Києві.

З 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям столиці таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.

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