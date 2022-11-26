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Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок ракетного удару росіян зросла до 13 осіб (оновлено)

Окупанти влучили у будинки приватного сектору.

Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок ракетного удару росіян зросла до 13 осіб (оновлено)
Фото: Валентин Резніченко

Число постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросло. Вже відомо про 6 людей, одна з потерпілих знаходиться в тяжкому стані.

Про це повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані. Росіяни поцілили по мирному кварталу", - написав Резніченко.

Оновлення 20:09. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 13 людей.

Нагадаємо, 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. "Приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. 

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