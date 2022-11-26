У Херсоні запрацювали очисні споруди та каналізаційна станція, - ОВА

Раніше повідомляли про початок відновлення електропостачання.

У звільненому від російських окупантів Херсоні відновили електропостачання головної каналізаційної станції та очисних споруд.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"У Херсоні електропостачання подали до головної каналізаційної насосної станції та очисних споруд. Далі поетапно світло з'являтиметься в житлових районах міста. Це відбудеться найближчими днями", - написав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомили, що в Херсоні розпочато подачу електропостачання. Першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам.

В ОВА радять мешканцям не поспішати вмикати побутові електропристрої. Можливі перепади напруги і техніка може згоріти.