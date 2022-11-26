​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
У Херсоні знову лунають вибухи
У Херсоні знову лунають вибухи
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
ГоловнаСуспільствоЖиття

Киян попереджають про снігопади та морози найближчими днями

У "Київавтодорі" запевняють, що місто готове до зміни погоди.

Киян попереджають про снігопади та морози найближчими днями
Фото: facebook.com/UkrHMC

У Києві завтра, 27 листопада, прогнозують снігопади та морози. Водіїв попереджають про погіршення дорожньої ситуації

Про це повідомляє Telegram-канал Киівської міської державної адіністрації.

"Зима у столиці виявилась ранньою. Нові снігопади метеорологи прогнозують на неділю 27 листопада. Також мокрий сніг з дощем можливий у понеділок. А вже з середини наступного тижня температура опуститься до -2°C вдень і -5°C вночі", - йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" запевняють, що місто готове до зміни погоди.

"Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття. Закликаємо водіїв бути уважними на дорогах. За можливості не виїжджайте на власних авто під час снігопаду", -зазначається в повідомленні.

Пішоходів просять бути обачними, користуватися флікерами і ліхтариками в темний час доби.

Раніше в КМДА закликали мешканців столиці бути обачними, оскільки падіння снігу або льоду з даху може призвести до тяжких наслідків.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також