Киян попереджають про снігопади та морози найближчими днями

У "Київавтодорі" запевняють, що місто готове до зміни погоди.

У Києві завтра, 27 листопада, прогнозують снігопади та морози. Водіїв попереджають про погіршення дорожньої ситуації

Про це повідомляє Telegram-канал Киівської міської державної адіністрації.

"Зима у столиці виявилась ранньою. Нові снігопади метеорологи прогнозують на неділю 27 листопада. Також мокрий сніг з дощем можливий у понеділок. А вже з середини наступного тижня температура опуститься до -2°C вдень і -5°C вночі", - йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" запевняють, що місто готове до зміни погоди.

"Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття. Закликаємо водіїв бути уважними на дорогах. За можливості не виїжджайте на власних авто під час снігопаду", -зазначається в повідомленні.

Пішоходів просять бути обачними, користуватися флікерами і ліхтариками в темний час доби.

Раніше в КМДА закликали мешканців столиці бути обачними, оскільки падіння снігу або льоду з даху може призвести до тяжких наслідків.