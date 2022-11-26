У результаті авіаудару росіян по Часовому Яру загинула людина, двоє - дістали поранення

У результаті авіаудару, завданого російськими окупантами по місту Часів Яр у Донецькій області, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, 26 листопада 2022 року збройні сили РФ нанесли авіаудар по житловому багатоповерховому будинку у м. Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверхи – один чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, тривають роботи з розчищення завалів.

Кількість постраждалих і масштаб руйнувань встановлюється.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що російські військові завдали авіаудару по Часовому Яру, троє людей отримали поранення.