Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
У Херсоні знову лунають вибухи
У Херсоні знову лунають вибухи
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
ГоловнаСуспільствоВійна

У результаті авіаудару росіян по Часовому Яру загинула людина, двоє - дістали поранення

Тривають роботи з розчищення завалів.

У результаті авіаудару росіян по Часовому Яру загинула людина, двоє - дістали поранення
Фото: Офіс генпрокурора

У результаті авіаудару, завданого російськими окупантами по місту Часів Яр у Донецькій області, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, 26 листопада 2022 року збройні сили РФ нанесли авіаудар по житловому багатоповерховому будинку у м. Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверхи – один чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, тривають роботи з розчищення завалів.

Кількість постраждалих і масштаб руйнувань встановлюється.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що російські військові завдали авіаудару по Часовому Яру, троє людей отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також