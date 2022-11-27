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Росіяни обстріляли прикордонні села на Сумщині

Було 13 "прильотів", обійшлося без жертв.

Росіяни обстріляли прикордонні села на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

Минулої ночі росіяни обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади на Сумщині.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 23:00 російські військові обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади", - написав Живицький.

За його словами, було 13 "прильотів", обійшлося без жертв. Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів, додав Живицький.

Нагадаємо, що російська армія у суботу, 26 листопада обстріляла Білопільську громаду Сумської області.

Протягом дня 25 листопада російські окупаційні війська обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади Сумської області. 

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