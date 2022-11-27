Росіяни обстріляли прикордонні села на Сумщині

Минулої ночі росіяни обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади на Сумщині.
Про це у Телеграмі повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Після 23:00 російські військові обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади", - написав Живицький.
За його словами, було 13 "прильотів", обійшлося без жертв. Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів, додав Живицький.
Нагадаємо, що російська армія у суботу, 26 листопада обстріляла Білопільську громаду Сумської області.
Протягом дня 25 листопада російські окупаційні війська обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади Сумської області.