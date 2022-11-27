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РФ випустила по Україні понад 4 тис. ракет, - Ігнат

До цієї кількості не входять С-300, РСЗВ.

РФ випустила по Україні понад 4 тис. ракет, - Ігнат
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисячі різноманітних ракет.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Понад 4 тисячі уже випущено. Мова йде про ракети всіх типів. Зрозуміло, що тут не рахуються С-300, РСЗВ, авіаційні ракети, які по нас запускають, як Х-59, Х-58. Мова йде про тисячі, зрозуміло, що ми на них витратили багато боєкомплекту", - сказав він.

Також він відзначив значну допомогу з боку країн, які продовжують надавати Україні засоби з ураження російських ракет та іранських дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що у ГУР Міноборони повідомили 24 листопада, що наступна ворожа ракетна атака може відбутися за тиждень.

Ціллю ракетної атаки 23 листопада були переважно об’єкти енергогенерації. Масовані обстріли спричинили системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. 

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