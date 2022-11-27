Служба безпеки проводить обшуки в Івано-Франківській єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії Української православної церкви МП в Івано-Франківську.

Про це повідомляє у Facebook Управління СБУ в Івано-Франківській області.

"Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні", – інформують в СБУ.

Згідно з повідомленням, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра", а також для недопущення використання приміщень УПЦ МП для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо і убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Нагадаємо, СБУ провела безпекові та перевірочні заходи в єпархіях УПЦ МП в різних регіонах країни. Вони відбулися у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у Києві, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області, в єпархії УПЦ МП на Буковині. Було виявлено проросійську літературу, мільйони готівки та осіб з радянськими документами.