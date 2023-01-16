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У дев'яти областях зранку діють аварійні відключення світла, - Укренерго

До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу.

У дев'яти областях зранку діють аварійні відключення світла, - Укренерго
Фото: Макс Требухов

Триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного Росії 14 січня.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що наразі дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня.

"До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години запроваджені  аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах", - йдеться в повідомленні.

Ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів). Також у центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах.

Уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні вранці  в Києві та чотирьох областях України (Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій)  запровадили аварійні відключення світла.

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