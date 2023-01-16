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​Уночі ворог обстріляв 11 населених пунктів Донеччини: у Соледарі загинув цивільний

За минулу добу в області поранення отримали семеро людей.

​Уночі ворог обстріляв 11 населених пунктів Донеччини: у Соледарі загинув цивільний
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Уночі 16 січня російські військові обстрілювали центр і північ Донецької області. Унаслідок атак загинула людина.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Донецькому напрямку протягом ночі ворог бив по Мар'їнці, Красногорівці, по околицях Курахового та Очеретинської громади. На ранок під артобстріл потрапила Авдіївка. Без жертв.

“На Горлівському напрямку одна людина загинула у Соледарі, ще одна поранена у Краснополівці. У селі пошкоджено три будинки. У Бахмуті пошкоджень зазнали приватний та багатоповерховий будинки”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку напередодні росіяни завдали ракетного удару по Лиману – 1 людина поранена. На території громади під вогнем знову опинилися Торське і Зарічне. Також впродовж доби росіяни стріляли по Сіверську. Постраждалих немає.

 

Нагадаємо, 14 січня Авдіївка Донецької області потрапила під масований обстріл.

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