Оглядач видання The American Thinker Джаред Петерсон поширив маніпулцію про відповідальність американських урядів за створення умов, у яких стався конфлікт в Україні.

“У 2007 році в Мюнхенській промові в.путін дав зрозуміти, що Україна є найчервонішою з усіх ліній... Українська криза була спровокована уповільненою війною Заходу проти РФ, а уряди США, несуть відповідальність за створення умов, у яких стався конфлікт в Україні”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ще одна маніпуляція від речника президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив: “РФ бачить, що вся військова інфраструктура НАТО цілодобово працює проти Росії”.

“Можливі поставки США ракет більшої дальності Україні не змінять ходу СВО: вона продовжуватиметься”, – сказав Пєсков.

Окрім того, спікерка російського МЗС Марія Захарова заявила: “Генеральний секретаріат Міжнародної спілки електрозв’язку поширив звіт про руйнування інфраструктури електрозв’язку та стан інформаційно-комунікаційної системи України”.

За словами Захарової, цей “опус є ще однією спробою політизувати діяльність технічних установ ООН для дискредитації РФ”.

Нагадаємо, американський журналіст Денні Хайфон розповсюдив дезінформацію, що “Україна розпочала війну майже з трьома тисячами танків”.