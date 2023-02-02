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Окупанти можуть здійснювати рейди до північно-східних районів України, аби розосередити ЗСУ перед наступом, – ISW

Рейди проводитимуть нібито для “припинення обстрілів українцями прикордонних районів РФ".

Окупанти можуть здійснювати рейди до північно-східних районів України, аби розосередити ЗСУ перед наступом, – ISW
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін може створювати умови для подальших рейдів окупантів через кордон до північно-східних районів України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 1 лютого.

Це робитиметься, ймовірно, для спроб продовжити внутрішні інформаційні операції та “притиснути” українські сили до північних прикордонних районів.

Путін 1 лютого провів нараду щодо відновлення житлової інфраструктури Криму, Білгородської, Брянської та Курської областей після “обстрілів неонацистських формувань”. Президент РФ зазначив, що пріоритетом його адміністрації є “припинення обстрілів українцями прикордонних районів, але це завдання – “справа військового відомства”.

Зосередженість Путіна на “небезпеці обстрілу Україною прикордонних регіонів, ймовірно, служить подвійній меті”. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як загрозу існуванню російських громадян і створити внутрішню підтримку тривалої війни.

Путін також може встановлювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відвернути й розсіяти українські сили від критичних напрямків просування, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів. 

У звіті зазначено, що ISW далі вважає, що російське вторгнення з Білорусі є надзвичайно малоймовірним.

“Загроза транскордонних рейдів із Білгородської, Брянської та Курської областей на північ та північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну перекинути в ці райони обмежені підрозділи для захисту від таких нападів, тим самим розосередивши українські війська до ймовірної російської наступальної операції у найближчі місяці”, –додають аналітики. 

Раніше Інститут повідомляв про аналогічні російські операції з відволікання уваги та розсіювання у Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що введення російських регулярних сил на лінію фронту в Бахмуті на Донеччині компенсувало кульмінацію наступу ПВК “Вагнер” та зберегло ініціативу російських операцій навколо міста

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