50 українських рятувальників отримали державні нагороди. Cеред них були ті, які проводили пошуково-рятувальні роботи у Туреччині після низки руйнівних землетрусів, повідомили у МВС.

Нагороди вручили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

У церемонії нагородження також взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере.

Працівників ДСНС нагороджено орденами Данила Галицького, “За мужність” ІІ та ІІІ ступенів, медалями “За врятоване життя”. Крім того, рятувальникам було вручено Грамоти Верховної Ради України, подяки голови Верховної Ради України, цінні подарунки від Прем’єр-міністра України, а також відомчі нагороди.

“У найскладніших ситуаціях ви першими приходите на допомогу. І сьогодні ми це можемо бачити під час цієї страшної кривавої війни, яка ведеться в Україні. І ви допомагаєте не лише в Україні, а подаєте руку допомоги і нашим братнім країнам”, – звернувся до надзвичайників Стефанчук.

Клименко зі свого боку зазначив, що кожного дня в Україні до виконання обов’язків залучається 7 200 надзвичайників.

Гюльдере підкреслив, що допомога, яку надала Україна Туреччині стане вічним символом дружби між народами. Він висловив щиру вдячність від турецької держави та народу.

Фото: МВС

Нагадаємо, волонтерка та парамедик Юлія “Тайра” Паєвська отримала міжнародну премію державного секретаря США для жінок International Women of Courage (IWOC).