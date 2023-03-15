У Придністров’ї розповсюдили фейк про підготовку СБУ теракту проти делегації ОБСЄ

Так званий прокурор невизнаного Придністров’я Анатолій Гурецький заявив, що за вказівкою Служби безпеки України у місті Бендери готувався теракт проти делегації ОБСЄ.

“Було встановлено факт підготовки теракту щодо делегації ОБСЄ 14 лютого поряд з Бендерською фортецею, в той момент, коли делегація мала повертатися до Кишинева”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Але така інформація не відповідає дійсності.

ЗМІ РФ повідомили дезінформацію про те що у відповідь на на запитання одного зі співробітників улан-уденського авіаційного заводу Володимир Путін заявив: “Росія терпляче протягом десятиліть намагалася налагодити відносини з Україною, але ситуація змінилася після держперевороту 2014 року”.

Окрім того, під час відкриття установчого з’їзду Міжнародного руху русофілів глава МЗС РФ Сергій Лавров маніпулював, що “Росія бачить прямий нацизм, який охоплює все більше європейських країн”.

Нагадаємо, раніше Лавров розповсюдив дезінформацію, що “домовленість про захисну зону навколо Запорізької АЕС була близькою, але її заблокував Київ”.