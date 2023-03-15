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У Новій Каховці підірвали авто чиновника окупаційної адміністрації, він у важкому стані

Операцію провів партизанський рух “Атеш”.

У Новій Каховці підірвали авто чиновника окупаційної адміністрації, він у важкому стані
Фото: Вікіпедія

У Новій Каховці Херсонської області стався вибух біля автомобіля колаборанта, заступника керівника окупаційної адміністрації міста Віталія Гури.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Як зазначили у центрі, операцію провів партизанський рух “Атеш”.

“13 березня наше підпілля провело вибух біля автомобіля колаборанта, заступника керівника окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталія Гури. Операцію провели партизани з руху “Атеш””, – йдеться у повідомленні. 

Наразі Гура перебуває у важкому стані.

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Нагадаємо, 14 березня у центрі Мелітополя пролунав вибух, попередньо спалахнув автомобіль.

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