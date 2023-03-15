У Новій Каховці підірвали авто чиновника окупаційної адміністрації, він у важкому стані

У Новій Каховці Херсонської області стався вибух біля автомобіля колаборанта, заступника керівника окупаційної адміністрації міста Віталія Гури.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Як зазначили у центрі, операцію провів партизанський рух “Атеш”.
“13 березня наше підпілля провело вибух біля автомобіля колаборанта, заступника керівника окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталія Гури. Операцію провели партизани з руху “Атеш””, – йдеться у повідомленні.
Наразі Гура перебуває у важкому стані.
Нагадаємо, 14 березня у центрі Мелітополя пролунав вибух, попередньо спалахнув автомобіль.