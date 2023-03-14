Директор збройного концерну Rheinmetall закликав подвоїти виробничі потужності, щоб закрити потреби України

"Якщо Захід хоче, щоб Росія програла цю війну, то Росія її не виграє. І Європа, і США здатні виробляти більше, ніж коли-небудь зможе виробляти Росія".

Головний виконавчий директор найбільшого німецького виробника боєприпасів Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що європейська оборонна промисловість не зможе задовольнити потреби України в артилерійських снарядах, якщо уряд не подвоїть витрати на витробничі потужності. У інтервʼю Bloomberg він закликав збільшити витрати на виробництво.

"Мені потрібні замовлення. Без замовлень я не можу виробити щось", – сказав він, наголосивши, що брак боєприпасів не буде провиною оборонної промисловості, оскільки вона здатна закрити всі потреби.

За словами Паппергера, повільне завершення виконання замовлень означає, що цього року Rheinmetall вироблятиме снаряди приблизно на дві третини потужності. Це попри неодноразові попередження українських та європейських офіційних осіб про те, що достатні запаси артилерійських боєприпасів стануть вирішальним фактором у війні.

Наразі Rheinmetall може виробляти 450 000 артилерійських снарядів на рік у всьому світі та планує збільшити це виробництво до 600 000 снарядів у наступні два роки завдяки додатковим потужностям на заводі у Варпалоті в Угорщині та новому пороховому заводі в східній німецькій землі Саксонія, сказав генеральний директор. Компанія очікує, що уряд Саксонії схвалить плани щодо заводу, які передбачатимуть інвестиції від 700 мільйонів євро (750 мільйонів доларів) до 800 мільйонів євро, протягом наступних кількох тижнів.

"Якщо Захід хоче, щоб Росія програла цю війну, то Росія її не виграє. І Європа, і США здатні виробляти більше, ніж коли-небудь зможе виробляти Росія", – вважає гендиректор концерну.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що для ЗСУ нормально було б мати 90-100 тисяч снарядів для сучасної артилерії на місяць, щоб бути готовим відбивати атаки ворога та йти в контрнаступ. Потрібні калібри 155 та 105. Загалом потрібно близько мільйона снарядів.