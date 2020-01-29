​Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек

За сутки жертвами коронавируса стали еще 26 человек.

За прошедшие сутки число заболевших новым типом пневмонии в Китае увеличилось на 1 тыс. 459 человек, а жертвами коронавируса стали 26 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Всего в стране по состоянию на 00:00 часов среды по местному времени количество заболевших составило 5 тыс. 974 человека, число случаев летального исхода - 132, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни.

С декабря прошлого года, когда были обнаружены первые заболевших, успешно прошли курс лечения и были выписаны из больниц 103 человека.

Как отметила газета "Цзянькан шибао" ("Здоровье"), по состоянию на 29 января число случаев новой пневмонии превысило количество подтвержденных случаев атипичной пневмонии (SARS) 2003 года. По официальным данным, с конца 2002 года по 16 августа 2003 года на материковой части Китая было зарегистрировано 5 тыс. 327 случаев атипичной пневмонии, излечено 4 тыс. 959 больных, зарегистрировано 349 случаев летального исхода.

Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

В Украине по состоянию на 27 января не подтвердился ни один случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Тем не менее, посольство Украины официально призвало граждан покинуть Китай.

По данным СНБО, в настоящее время в Китае находится около 10 тыс. граждан Украины.