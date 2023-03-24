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Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень, - Зеленський

Всі російські терористи будуть розбиті, пообіцяв президент.

Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні президент Володимир Зеленський взяв участь у випуску молодих офіцерів в Національній гвардії. Також він привітав колектив СБУ, усіх наших воїнів-спецслужбовців. Президент відзначив державними нагородами воїнів із лав СБУ та Нацгвардії.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Зустрівся сьогодні з делегацією Світового банку. Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо.

Обговорили чинні програми підтримки для України, перспективні нові. Звичайно, зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта. Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення”, - наголосив президент.

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Володимир Зеленський відзначив наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат - 72-гу ОМБр ім. Чорних Запорожців,  морпіхів 36-ї бригади, 55-ту окрему артилерійську бригаду Запорізька Січ. Також він згадав морпіхів “Тридцятьпʼятки”, 79-ту бригаду ДШВ та 44-ту артилерійську бригаду ім. гетьмана Данила Апостола.

“Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Всі російські терористи будуть розбиті”, – пообіцяв Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 24 березня підтримав постанову, яка створює сприятливі умови для вітчизняних виробників БпЛА і налагодження масового виробництва. 

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