В Атлантиці під час занурення до уламків "Титаніка" зник туристичний підводний човен

У північній Атлантиці зник туристичний підводний човен, який занурювався до уламків затонулого "Титаніка". Берегова охорона США повідомила, що "маленька субмарина з пʼятьма особами на борту" загубилася поблизу місця аварії корабля і що це судно може перебувати під водою 96 годин, але неясно, чи воно спливло чи все ще занурене, пише The Guardian.

Звʼязок зі субмариною було втрачено через годину 45 хвилин після занурення в неділю вдень. Серед людей на борту, як вважається, були британський дослідник Геміш Гардінг та французький ветеран Поль Анрі Наржоле, колишній командувач ВМС Франції, глибоководець і пілот підводного апарату. Він – директор з підводних досліджень E/M Group і RMS Titanic Inc., цілком можливо, що саме він керував підводним апаратом під час занурення з чотирма пасажирами.

Контр-адмірал Джон Маугер, перший окружний командир берегової охорони США, який керує пошуково-рятувальною операцією, заявив на пресконференції в понеділок, що "ми робимо все можливе", щоб знайти підводний човен та його пасажирів.

До пошуків залучені американські і канадські літаки та вертольоти. Вони облітали близько 1450 км на схід від Кейп-Коду та скинули буї, що моніторять на глибині до чотирьох кілометрів, але пошук був "складним", оскільки точно невідомо, де саме шукати – на поверхні чи на глибині.

Представник туристичної компанії OceanGate Девід Конкенно повідомив, що кисню на борту вистачить до 96 годин, а відлік слід рахувати від 6 ранку неділі. Він додав, що субмарина здатна опускатися під воду до 6000 метрів.

Два роки тому OceanGate почав приймати невеликі екіпажі "громадян-вчених" на п’ятимісному мініпідводному човні. Квиток коштує 250 тисяч доларів.

Згідно з вебсайтом компанії, на 12-20 червня у Oceangate була запланована експедиція до затонулого корабля, яка тривала вісім днів і сім ночей. Максимум шість відвідувачів мали відправитися та повернутися до Сент-Джонса, Ньюфаундленд, Канада