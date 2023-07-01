Окупанти намагалися проводити наступ на підступах до Рівнополя.

Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби не змінилася.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"На Бердянському напрямку сили оборони зміцнюються на досягнутих позиціях, проводять розмінування і перебувають у готовності номер один для продовження наступу. Ворог продовжує штурмувати Мар'їнський напрямок нашої оборони. Тут найгарячіше. За минулу добу відбулося 15 бойових зіткнень, найбільше припадає саме на місто Мар'їнка", - сказав він.

На Авдіївському напрямку противник "продовжує штурмові дії із завданням створення умов для оволодіння Авдіївкою та Мар'їнкою".

Крім цього, окупанти намагалися проводити наступальні операції на підступах до Рівнополя. Невдало, зазнали втрат. Застосовуючи танки, артилерію та РСЗВ ворог здійснив понад 470 обстрілів наших позицій, було зафіксовано 14 авіаударів ворожої авіації.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника. У той же час ворог завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Донецької області.